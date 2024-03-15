ВС РФ за неделю лишили противника пусковых установок HIMARS, С-300 и двух Patriot
Российские военные за минувшую неделю уничтожили пусковую установку системы залпового огня HIMARS, две боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot и пусковую установку комплекса С-300, состоявших на вооружении ВСУ. Такие данные фигурируют в сводке Минобороны РФ. Кроме тог, российская авиация и средства ПВО за неделю сбили один украинский истребитель, два вертолёта и 915 беспилотников.
Среди других потерь противника в военном ведомстве перечислили тактическую ракету "Точка-У", пять управляемых французских авиационных бомб Hammer, 86 реактивных снарядов от американского HIMARS, Vampire чешского производства, "Град", а также 915 беспилотных летательных аппаратов.
15 марта ВСУ вновь предприняли попытки атаковать Белгородскую область. Утром средства ПВО РФ уничтожили семь реактивных снарядов над регионом. При обстреле Белгорода пострадали два человека. Одного из них с различными травмами доставили в больницу.
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