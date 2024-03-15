ВС РФ за неделю лишили противника пусковых установок HIMARS, С-300 и двух Patriot

Российские военные за минувшую неделю уничтожили пусковую установку системы залпового огня HIMARS, две боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot и пусковую установку комплекса С-300, состоявших на вооружении ВСУ. Такие данные фигурируют в сводке Минобороны РФ. Кроме тог, российская авиация и средства ПВО за неделю сбили один украинский истребитель, два вертолёта и 915 беспилотников.