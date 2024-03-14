Средства ПВО РФ за сутки сбили восемь снарядов РСЗО, бомбу Hammer и 136 БПЛА ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбили восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских беспилотных летательных аппаратов… четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре снаряда РСЗО "Град", — добавили в ведомстве.
Также в Минобороны сообщили, что суточные потери украинской армии на Авдеевском направлении составили до 410 военнослужащих. Кроме того, противник в ходе боевых действий лишился трёх боевых бронемашин, в том числе американской БМП Bradley, гаубицы Д-30, а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
VK / Минобороны России