Средства ПВО РФ за сутки сбили восемь снарядов РСЗО, бомбу Hammer и 136 БПЛА ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбили восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских беспилотных летательных аппаратов… четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре снаряда РСЗО "Град", — добавили в ведомстве.