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14 марта, 10:38

Средства ПВО РФ за сутки сбили восемь снарядов РСЗО, бомбу Hammer и 136 БПЛА ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбили восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских беспилотных летательных аппаратов… четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре снаряда РСЗО "Град", — добавили в ведомстве.

Также в Минобороны сообщили, что суточные потери украинской армии на Авдеевском направлении составили до 410 военнослужащих. Кроме того, противник в ходе боевых действий лишился трёх боевых бронемашин, в том числе американской БМП Bradley, гаубицы Д-30, а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Житель Белгорода погиб при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ
Житель Белгорода погиб при обстреле кассетными боеприпасами со стороны ВСУ
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VK / Минобороны России

Иван Косицын
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