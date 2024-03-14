Более 400 военных за сутки потеряла украинская армия на Авдеевском направлении

Потери украинской армии на Авдеевском направлении составили до 410 военнослужащих за сутки. Об этом сообщила на брифинге в четверг, 14 марта, пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, противник в ходе боевых действий лишился трёх боевых бронемашин, в том числе американской БМП Bradley, гаубицы Д-30, а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

"Отражены восемь контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Новобахмутовка, Бердычи, Семёновка и Орловка", — перечислили в Минобороны.