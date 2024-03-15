Гладков: Два человека пострадали после обстрела Белгорода со стороны ВСУ

При очередном обстреле Белгорода со стороны украинских войск пострадали два человека. Одного из них с различными травмами доставили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также есть повреждения в квартирах жилых домов.

"У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких рёбер, бригада скорой доставила его в городскую больницу № 2 города Белгорода... У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла. Бригада медиков — в пути к пострадавшему", — написал он в телеграм-канале.