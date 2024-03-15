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15 марта, 07:01

Гладков: Два человека пострадали после обстрела Белгорода со стороны ВСУ

При очередном обстреле Белгорода со стороны украинских войск пострадали два человека. Одного из них с различными травмами доставили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также есть повреждения в квартирах жилых домов.

"У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких рёбер, бригада скорой доставила его в городскую больницу № 2 города Белгорода... У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла. Бригада медиков — в пути к пострадавшему", — написал он в телеграм-канале.

Также Гладков добавил, что в Белгороде различные повреждения выявлены в 23 квартирах семи многоэтажных домов. Также зафиксирован прилёт на территорию школьного стадиона, в здании самого образовательного учреждения повреждено два окна. А в Белгородском районе различные повреждения зафиксированы в нескольких квартирах многоквартирного дома, пяти частных домах и двух зданиях ТЦ. Также пострадало восемь машин.

Над Липецкой областью средства ПВО РФ перехватили два украинских беспилотника
Над Липецкой областью средства ПВО РФ перехватили два украинских беспилотника

Ранее угроза ракетной опасности была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. В Минобороны перед этим сообщали, что средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два снаряда РСЗО "Град" над территориями Белгородской и Калужской областей. А утром 15 марта стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

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ТАСС / Павел Колядин

Иван Косицын
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