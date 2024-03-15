Гладков: Два человека пострадали после обстрела Белгорода со стороны ВСУ
При очередном обстреле Белгорода со стороны украинских войск пострадали два человека. Одного из них с различными травмами доставили в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также есть повреждения в квартирах жилых домов.
"У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких рёбер, бригада скорой доставила его в городскую больницу № 2 города Белгорода... У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла. Бригада медиков — в пути к пострадавшему", — написал он в телеграм-канале.
Также Гладков добавил, что в Белгороде различные повреждения выявлены в 23 квартирах семи многоэтажных домов. Также зафиксирован прилёт на территорию школьного стадиона, в здании самого образовательного учреждения повреждено два окна. А в Белгородском районе различные повреждения зафиксированы в нескольких квартирах многоквартирного дома, пяти частных домах и двух зданиях ТЦ. Также пострадало восемь машин.
Ранее угроза ракетной опасности была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. В Минобороны перед этим сообщали, что средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два снаряда РСЗО "Град" над территориями Белгородской и Калужской областей. А утром 15 марта стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.
ТАСС / Павел Колядин