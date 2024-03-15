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15 марта, 05:22

Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам", — предупредил Гладков.

Жителей региона в случае нахождения дома призвали не подходить к окнам. Находящимся на улице гражданам рекомендовано при возникновении опасной ситуации спуститься в укрытия.

На территории Липецкой области введён режим воздушной опасности
На территории Липецкой области введён режим воздушной опасности

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию России. По данным Министерства обороны РФ, над Калужской и Белгородской областями сбито пять БПЛА и два снаряда РСЗО "Град".

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Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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