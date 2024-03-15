Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам", — предупредил Гладков.
Жителей региона в случае нахождения дома призвали не подходить к окнам. Находящимся на улице гражданам рекомендовано при возникновении опасной ситуации спуститься в укрытия.
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию России. По данным Министерства обороны РФ, над Калужской и Белгородской областями сбито пять БПЛА и два снаряда РСЗО "Град".
Telegram / Настоящий Гладков