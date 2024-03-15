Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам", — предупредил Гладков.

Жителей региона в случае нахождения дома призвали не подходить к окнам. Находящимся на улице гражданам рекомендовано при возникновении опасной ситуации спуститься в укрытия.