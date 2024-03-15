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15 марта, 04:56

На территории Липецкой области введён режим воздушной опасности

На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, у границ субъекта замечены беспилотники.

"Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", — объявил чиновник.

Губернатор подчеркнул, что сигнал носит информационный характер и введение режима не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона. Вместе с этим он призвал сохранять спокойствие и следить за оперативной обстановкой в официальных каналах правительства и МЧС.

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Ранее на территории Воронежской области был объявлен режим угрозы атаки беспилотников. Жителей региона призвали в случае опасности быть готовыми оперативно перейти в комнату без окон, а при нахождении на улице укрыться в зданиях или в подземном переходе. Режим был отменён спустя несколько часов, о происшествиях на территории региона не сообщалось.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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