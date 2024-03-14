В Воронежской области объявлен режим опасности атаки беспилотников
Губернатор Гусев: Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области
Режим угрозы атаки беспилотников объявлен на территории Воронежской области. Жителей региона призвали в случае опасности быть готовыми оперативно перейти в комнату без окон, а при нахождении на улице укрыться в зданиях или в подземном переходе.
"Уважаемые воронежцы, на территории региона вновь введён режим опасности атаки БПЛА. Силы ПВО наготове. Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России", — предупредил чиновник в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении более 30 украинских беспилотников над территорией Воронежской области. Попытка террористической атаки была сорвана в ночь на 13 марта. Незначительные повреждения получили объекты инфраструктуры и жилые дома.
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