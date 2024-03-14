Гладков: ВСУ за день выпустили 200 снарядов и 20 дронов по Белгородской области

Вооружённые силы Украины за сутки с 7:00 13 марта по 7:00 14 марта выпустили по 10 районам Белгородской области свыше 200 снарядов и 20 беспилотников, пострадали два человека. Об этом свидетельствует сводка о нанесённых ВСУ ударах, опубликованная губернатором региона Вячеславом Гладковым.

"В Белгороде противник атаковал с помощью двух БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в 10 квартирах четырёх многоэтажек, двух частных домовладениях и на двух социальных объектах. Также повреждено пять автомобилей", — написал он в телеграм-канале вечером в четверг, 14 марта.

По словам Гладкова, по Шебекину выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селу Середа — девять миномётных, а по Новой Таволжанке — 12. Кроме того, в последнем населённом пункте дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. На территории округа система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник, пострадавших и разрушений там нет.