Гладков: ВСУ за день выпустили 200 снарядов и 20 дронов по Белгородской области
Вооружённые силы Украины за сутки с 7:00 13 марта по 7:00 14 марта выпустили по 10 районам Белгородской области свыше 200 снарядов и 20 беспилотников, пострадали два человека. Об этом свидетельствует сводка о нанесённых ВСУ ударах, опубликованная губернатором региона Вячеславом Гладковым.
"В Белгороде противник атаковал с помощью двух БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в 10 квартирах четырёх многоэтажек, двух частных домовладениях и на двух социальных объектах. Также повреждено пять автомобилей", — написал он в телеграм-канале вечером в четверг, 14 марта.
По словам Гладкова, по Шебекину выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селу Середа — девять миномётных, а по Новой Таволжанке — 12. Кроме того, в последнем населённом пункте дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. На территории округа система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник, пострадавших и разрушений там нет.
В общей сложности по десяти районам ВСУ выпустили 208 снарядов из разных видов вооружения, в том числе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Кроме того, регион подвергся 22 атакам с БПЛА. Сильнее всего под ударом оказался Грайворонский округ. Разрушения зафиксированы в десяти квартирах четырёх многоэтажек, 21 частном доме, также повреждено шесть объектов и столько же автомобилей.
Как сообщал Life.ru, днём 14 марта ВСУ предприняли три атаки на Белгородскую область. Жертвами удара по Белгороду стали два человека: в машину мужчины попал снаряд, он погиб на глазах у жены и ребёнка, затем ещё одна горожанка погибла тоже за рулём авто. В России призвали ООН осудить обстрелы ВСУ мирных жителей.
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