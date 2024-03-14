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14 марта, 18:14

Гладков: ВСУ за день выпустили 200 снарядов и 20 дронов по Белгородской области

Вооружённые силы Украины за сутки с 7:00 13 марта по 7:00 14 марта выпустили по 10 районам Белгородской области свыше 200 снарядов и 20 беспилотников, пострадали два человека. Об этом свидетельствует сводка о нанесённых ВСУ ударах, опубликованная губернатором региона Вячеславом Гладковым.

"В Белгороде противник атаковал с помощью двух БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в 10 квартирах четырёх многоэтажек, двух частных домовладениях и на двух социальных объектах. Также повреждено пять автомобилей", — написал он в телеграм-канале вечером в четверг, 14 марта.

По словам Гладкова, по Шебекину выпущено 17 артиллерийских снарядов, по селу Середа — девять миномётных, а по Новой Таволжанке — 12. Кроме того, в последнем населённом пункте дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект связи. На территории округа система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник, пострадавших и разрушений там нет.

В общей сложности по десяти районам ВСУ выпустили 208 снарядов из разных видов вооружения, в том числе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Кроме того, регион подвергся 22 атакам с БПЛА. Сильнее всего под ударом оказался Грайворонский округ. Разрушения зафиксированы в десяти квартирах четырёх многоэтажек, 21 частном доме, также повреждено шесть объектов и столько же автомобилей.

Кот Ачи закрыл собой хозяйку от летящих осколков во время обстрела ВСУ Шебекина
Кот Ачи закрыл собой хозяйку от летящих осколков во время обстрела ВСУ Шебекина

Как сообщал Life.ru, днём 14 марта ВСУ предприняли три атаки на Белгородскую область. Жертвами удара по Белгороду стали два человека: в машину мужчины попал снаряд, он погиб на глазах у жены и ребёнка, затем ещё одна горожанка погибла тоже за рулём авто. В России призвали ООН осудить обстрелы ВСУ мирных жителей.

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Telegram / Настоящий Гладков

Никита Осипов
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