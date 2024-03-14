Женщина погибла и шесть человек пострадали при обстреле Белгорода

Над Белгородом и Белгородским районом силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, одна женщина погибла, несколько человек пострадало.

"В результате взрыва автомобиль, за рулём которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Последствия обстрела Белгорода 14 марта 2024 года. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков

Также в больницу № 2 Белгорода госпитализированы две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. В одном из многоквартирных домов трём детям несильно посекло ноги осколками, госпитализация им не потребовалась, уточнил Гладков.