Женщина погибла и шесть человек пострадали при обстреле Белгорода
Гладков: Силы ПВО сбили 10 воздушных целей на подлёте к Белгороду
Многоэтажный дом в Белгороде, попавший под обстрел. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков
Над Белгородом и Белгородским районом силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, одна женщина погибла, несколько человек пострадало.
"В результате взрыва автомобиль, за рулём которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Последствия обстрела Белгорода 14 марта 2024 года. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков
Также в больницу № 2 Белгорода госпитализированы две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. В одном из многоквартирных домов трём детям несильно посекло ноги осколками, госпитализация им не потребовалась, уточнил Гладков.
Глава региона добавил, что различные повреждения выявлены в нескольких квартирах восьми многоквартирных домов, трёх частных и на трёх хозобъектах. Кроме того, два окна треснуло в образовательном учреждении. По предварительным данным, повреждения получили 13 автомобилей. Подомовой обход продолжается.
Напомним, утром 14 марта в небе над Белгородской областью перехватили восемь реактивных снарядов ВСУ. Один человек погиб — это водитель, который, оказавшись в огне, успел проехать в машине сто метров. Life.ru публиковал страшное видео с места трагедии. Ещё шесть человек пострадало. Также появлялась информация о диверсантах на машине Красного Креста под Белгородом, но это оказалось фейком украинского ЦИПсО. В городе объявляли угрозу ракетной опасности.