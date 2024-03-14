Обугленное авто и разбитые здания: Гладков показал последствия утреннего обстрела Белгорода
Гладков: Шесть человек пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Автомобиль, в котором 14 марта при обстреле погиб житель Белгорода. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Шесть человек пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Пятеро из них доставлены в больницы, одна женщина отказалась от госпитализации.
Место обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
"У одной женщины осколочное ранение лопатки, у второй женщины закрытый перелом плеча, и [поступил] мужчина с осколочными ранениями поясницы <...> У женщины и мужчины множественные осколочные ранения, по оценке медиков, они в тяжёлом состоянии. Проводятся реанимационные мероприятия", — написал чиновник в телеграм-канале.
Выяснилось, что снаряд, убивший автомобилиста, попал прямо в двигатель его машины. Мужчина скончался на месте. По словам Гладкова, также повреждено 11 частных домовладений, две квартиры, одно учреждение здравоохранения, гостиница, фитнес-зал и 53 машины.
Также о последствиях сообщили в Белгородском районе, где повреждено частное домовладение, четыре легковых автомобиля и теплица в посёлке Разумное, а также один дом в селе Нижний Ольшанец. На местах работают оперативные службы, глава региона обещает в ближайшее время начать восстановительные работы.
Напомним, утром 14 марта в небе над Белгородской областью перехватили восемь реактивных снарядов ВСУ. Один человек погиб — водитель, который, в момент оказавшись в огне, успел проехать в машине сто метров. Life.ru публиковал страшное видео с места трагедии.