Обугленное авто и разбитые здания: Гладков показал последствия утреннего обстрела Белгорода

Шесть человек пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Пятеро из них доставлены в больницы, одна женщина отказалась от госпитализации.

Место обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"У одной женщины осколочное ранение лопатки, у второй женщины закрытый перелом плеча, и [поступил] мужчина с осколочными ранениями поясницы <...> У женщины и мужчины множественные осколочные ранения, по оценке медиков, они в тяжёлом состоянии. Проводятся реанимационные мероприятия", — написал чиновник в телеграм-канале.

Выяснилось, что снаряд, убивший автомобилиста, попал прямо в двигатель его машины. Мужчина скончался на месте. По словам Гладкова, также повреждено 11 частных домовладений, две квартиры, одно учреждение здравоохранения, гостиница, фитнес-зал и 53 машины.





