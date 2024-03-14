Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до четырёх человек

В результате очередной атаки ВСУ на Белгород, по предварительным данным, погиб один человек и четверо пострадали. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр города Валентин Демидов.

В частном секторе оказалось повреждено пять домов, в том числе фасады, кровля, заборы и хозяйственные постройки. На месте работают подрядные организации. Кроме того, зафиксированы разрушения в здании медучреждения. Также повреждено 25 автомобилей.