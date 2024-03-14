Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до четырёх человек
Мэр Демидов сообщил о четырёх пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Мэр Валентин Демидов сообщил о четырёх пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. Фото © Telegram / ДЕМИДОВ
В результате очередной атаки ВСУ на Белгород, по предварительным данным, погиб один человек и четверо пострадали. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр города Валентин Демидов.
В частном секторе оказалось повреждено пять домов, в том числе фасады, кровля, заборы и хозяйственные постройки. На месте работают подрядные организации. Кроме того, зафиксированы разрушения в здании медучреждения. Также повреждено 25 автомобилей.
"Во время обстрела произошло прямое попадание в движущийся автомобиль. Водитель скончался на месте. Мои соболезнования близким", — добавил Демидов.
Напомним, что утром 14 марта системы ПВО перехватили в Белгородской области восемь реактивных снарядов ВСУ. Один человек погиб — это водитель, который перед смертью успел проехать в горящей машине сто метров. Life.ru публиковал страшное видео с места трагедии.