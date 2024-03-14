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14 марта, 09:11

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявлена ракетная опасность, жителей города просят оставаться дома. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций).

"Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.

Местные жители сообщают о взрывах в городе.

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Напомним, утром 14 марта в небе над Белгородской областью перехватили восемь реактивных снарядов ВСУ. Один человек погиб — это водитель, который, оказавшись в огне, успел проехать в машине сто метров. Life.ru публиковал страшное видео с места трагедии. Шесть человек пострадали. Также появлялась информация о диверсантах на машине Красного Креста под Белгородом, но это оказалось фейком украинского ЦИПсО.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
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