Система ПВО отразила третью за день атаку на Белгород

Над Белгородом и Белгородским районом в третий раз за сегодняшний день сработала система противовоздушной обороны, было сбито 11 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В третий раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 11 воздушных целей на подлёте к городу", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Гладков добавил, что, по предварительной информации, один снаряд прилетел на территорию строительной базы в Белгороде. В результате два человека пострадало — у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго — множественные осколочные ранения ног. Скорая доставила их в больницу № 2 Белгорода.