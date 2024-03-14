Система ПВО отразила третью за день атаку на Белгород
Гладков: На подлёте к Белгороду силы ПВО сбили 11 воздушных целей
Над Белгородом и Белгородским районом в третий раз за сегодняшний день сработала система противовоздушной обороны, было сбито 11 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В третий раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 11 воздушных целей на подлёте к городу", — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Гладков добавил, что, по предварительной информации, один снаряд прилетел на территорию строительной базы в Белгороде. В результате два человека пострадало — у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго — множественные осколочные ранения ног. Скорая доставила их в больницу № 2 Белгорода.
Также, уточнил Гладков, есть повреждения на территории коммерческого предприятия. Там осколками посекло здание, грузовик и спецтехнику. Кроме того, во дворе частного дома обрушилась стена летней кухни. Подомовой обход продолжается. В настоящее время сигнал ракетной опасности в Белгороде и районе отменён.
Напомним, утром 14 марта ПВО перехватила в Белгородской области восемь реактивных снарядов ВСУ. Один человек погиб — это водитель, который перед смертью успел проехать в горящей машине 100 метров. Позже силы ПВО сбили ещё десять воздушных целей. В результате второго обстрела одна женщина погибла, шесть человек, включая троих детей, получили травмы. В Белгороде из-за атаки со стороны Украины до конца дня закрылись все торговые центры. В России призвали ООН осудить обстрелы ВСУ мирных жителей.
ТАСС / Николай Гынгазов