Момент прилёта снаряда во двор многоэтажки под Белгородом попал на видео
В жилом комплексе в посёлке Беловское в Белгородском районе на камеры попал момент прилёта снаряда ВСУ. В результате взрывной волной в многоэтажном доме выбило окна — стёкла разлетелись в разные стороны.
Момент прилёта на территорию ЖК в посёлке Беловское под Белгородом. Видео © Telegram / Белгород №1
При атаке ВСУ в Белгородском районе пострадали трое детей. В одном из многоквартирных домов им осколками посекло ноги, но госпитализация не потребовалась.
Напомним, 14 марта системы ПВО перехватили в Белгородской области восемь реактивных снарядов ВСУ. Один человек погиб — это водитель, который перед смертью успел проехать в горящей машине 100 метров. Позже российская ПВО сбила ещё десять воздушных целей. В результате второго обстрела одна женщина погибла, шесть человек, включая троих детей, получили травмы. В Белгороде из-за атаки ВСУ до конца дня закрылись все торговые центры.
Telegram / Вячеслав Гладков