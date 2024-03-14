В СК возбудили уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что украинские вооружённые формирования при атаке на гражданские объекты используют вооружение с высокими поражающими свойствами, в частности западные реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области. Видео © Telegram / Следком

"Сегодня в результате атаки Вооружённых сил Украины уничтожены два гражданских автомобиля в Белгороде. Управлявшие ими мужчина и женщина погибли", — указали в СК.