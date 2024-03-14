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14 марта, 12:23

В СК возбудили уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области

Последствия обстрела Белгорода. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Белгорода. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что украинские вооружённые формирования при атаке на гражданские объекты используют вооружение с высокими поражающими свойствами, в частности западные реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что ведомство возбудило уголовное дело после обстрелов ВСУ Белгородской области. Видео © Telegram / Следком

"Сегодня в результате атаки Вооружённых сил Украины уничтожены два гражданских автомобиля в Белгороде. Управлявшие ими мужчина и женщина погибли", — указали в СК.

Также, по данным следователей, ВСУ повредили частные дома, тренажёрный клуб и здания неподалёку от больницы, где не было военных объектов. В результате несколько человек ранены, им оказывается помощь. Правоохранители устанавливают причастных к этим преступлениям — их привлекут к уголовной ответственности.

Водитель, в чью машину попал украинский снаряд в Белгороде, погиб на глазах у жены и сына
Водитель, в чью машину попал украинский снаряд в Белгороде, погиб на глазах у жены и сына

Утром 14 марта системы ПВО перехватили в Белгородской области восемь реактивных снарядов ВСУ. Один человек погиб — это водитель, который перед смертью успел проехать в горящем авто 100 метров. Ещё шесть человек пострадали. Приходили новости о диверсантах на машине Красного Креста под Белгородом, но это оказалось фейком украинского ЦИПсО. Позже ПВО сбила ещё десять воздушных целей. В результате второго обстрела одна женщина погибла, а шесть человек, включая троих детей, пострадали.

Никита Осипов
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