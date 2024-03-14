Водитель, в чью машину попал украинский снаряд в Белгороде, погиб на глазах у жены и сына
SHOT: Водитель, в чью машину попал снаряд в Белгороде, погиб на глазах у близких
Сгоревшая от попадания снаряда машина в Белгороде. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
За рулём автомобиля, на который упал реактивный снаряд на въезде в Белгород, сидел 48-летний сотрудник налоговой Валерий Б. Как сообщает SHOT, мужчина погиб прямо на глазах у жены и сына.
По информации телеграм-канала, в момент украинской атаки Валерий ехал на работу. За ним во втором автомобиле ехала его супруга с сыном. Женщина успела вовремя затормозить, поэтому они не пострадали. До этого члены "Русского добровольческого корпуса"*, курируемые украинской военной разведкой, утверждали, что якобы в сгоревшей от попадания снаряда машине погиб 26-летний российский военный Дмитрий Г.
Напомним, утром 14 марта системы ПВО перехватили в Белгородской области восемь реактивных снарядов ВСУ. Один человек погиб — это водитель, который перед смертью успел проехать в горящей машине 100 метров. Ещё шесть человек пострадали. Кроме того, появлялись сообщения о диверсантах на машине Красного Креста под Белгородом, однако это оказалось фейком украинского ЦИПсО. Позже ПВО сбила ещё десять воздушных целей. В результате второго обстрела одна женщина погибла, шесть человек, включая троих детей, пострадали.