Водитель, в чью машину попал украинский снаряд в Белгороде, погиб на глазах у жены и сына

За рулём автомобиля, на который упал реактивный снаряд на въезде в Белгород, сидел 48-летний сотрудник налоговой Валерий Б. Как сообщает SHOT , мужчина погиб прямо на глазах у жены и сына.

По информации телеграм-канала, в момент украинской атаки Валерий ехал на работу. За ним во втором автомобиле ехала его супруга с сыном. Женщина успела вовремя затормозить, поэтому они не пострадали. До этого члены "Русского добровольческого корпуса"*, курируемые украинской военной разведкой, утверждали, что якобы в сгоревшей от попадания снаряда машине погиб 26-летний российский военный Дмитрий Г.