Торговые центры Белгорода закрылись до конца дня из-за обстрелов ВСУ

Торговые центры Белгорода приостановили работу в четверг, 14 марта, из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в последующие дни ситуация с ТЦ будет зависеть от оперативной обстановки.

"Самое главное — это вопрос безопасности. Было много обращений от вас закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали — они сейчас закрываются. Мы договорились, что пока до конца дня", — написал Гладков в телеграм-канале.