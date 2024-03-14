Торговые центры Белгорода закрылись до конца дня из-за обстрелов ВСУ
Гладков: Торговые центры Белгорода приостановили работу из-за обстрелов ВСУ
Торговые центры Белгорода приостановили работу в четверг, 14 марта, из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в последующие дни ситуация с ТЦ будет зависеть от оперативной обстановки.
"Самое главное — это вопрос безопасности. Было много обращений от вас закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали — они сейчас закрываются. Мы договорились, что пока до конца дня", — написал Гладков в телеграм-канале.
Губернатор также призвал местных жителей осторожнее передвигаться на автотранспорте. Если есть хотя бы малейшая возможность, то лучше перенести поездку на один или два дня, отметил он.
Напомним, утром 14 марта системы ПВО перехватили в Белгородской области восемь реактивных снарядов ВСУ. Один человек погиб — это водитель, который перед смертью успел проехать в горящей машине 100 метров. Ещё шесть человек пострадали. Кроме того, появлялись сообщения о диверсантах на машине Красного Креста под Белгородом, однако это оказалось фейком украинского ЦИПсО. Позже ПВО сбила ещё десять воздушных целей. В результате второго обстрела одна женщина погибла, шесть человек, включая троих детей, пострадали.
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