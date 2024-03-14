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14 марта, 13:14

Торговые центры Белгорода закрылись до конца дня из-за обстрелов ВСУ

Гладков: Торговые центры Белгорода приостановили работу из-за обстрелов ВСУ

Торговые центры Белгорода приостановили работу в четверг, 14 марта, из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в последующие дни ситуация с ТЦ будет зависеть от оперативной обстановки.

"Самое главное — это вопрос безопасности. Было много обращений от вас закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали — они сейчас закрываются. Мы договорились, что пока до конца дня", — написал Гладков в телеграм-канале.

Губернатор также призвал местных жителей осторожнее передвигаться на автотранспорте. Если есть хотя бы малейшая возможность, то лучше перенести поездку на один или два дня, отметил он.

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Водитель, в чью машину попал украинский снаряд в Белгороде, погиб на глазах у жены и сына

Напомним, утром 14 марта системы ПВО перехватили в Белгородской области восемь реактивных снарядов ВСУ. Один человек погиб — это водитель, который перед смертью успел проехать в горящей машине 100 метров. Ещё шесть человек пострадали. Кроме того, появлялись сообщения о диверсантах на машине Красного Креста под Белгородом, однако это оказалось фейком украинского ЦИПсО. Позже ПВО сбила ещё десять воздушных целей. В результате второго обстрела одна женщина погибла, шесть человек, включая троих детей, пострадали.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Наталья Исакова
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