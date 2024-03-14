Москалькова призвала ООН осудить обстрелы ВСУ мирных жителей России
Последствия обстрела Белгорода. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова призвала верховного комиссара Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека осудить обстрелы мирных граждан со стороны ВСУ. Она напомнила, что в четверг, 14 марта, украинские диверсанты обстреляли жителей Белгородской и Курской областей.
"Наши пограничники, военнослужащие, бойцы теробороны героически дали отпор террористам. Обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека, международным правозащитным организациям решительно осудить диверсии со стороны Украины, направленные против мирного населения", — написала уполномоченный по правам человека в России в телеграм-канале.
По словам Москальковой, ВСУ пытаются подорвать избирательный процесс в России и посеять панику. Омбудсмен заверила, что каждый россиянин сможет отдать голос за президента.
Как сообщал Life.ru, утром 14 марта системы ПВО перехватили в Белгородской области восемь реактивных снарядов ВСУ. Один человек погиб — это водитель, который перед смертью успел проехать в горящей машине 100 метров. Ещё шесть человек пострадали. Появлялись сообщения о диверсантах на машине Красного Креста под Белгородом, однако это оказалось фейком украинского ЦИПсО. Позже ПВО сбила ещё десять воздушных целей. В результате второго обстрела одна женщина погибла, шесть человек, включая троих детей, пострадали. В СК возбудили уголовное дело.