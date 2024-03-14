"Для неонацистов нет законов войны и мира": В ГД отреагировали на обстрел Белгорода со стороны ВСУ
Депутат Толмачёв: Обстрел ВСУ Белгорода — попытка оправдать новые транши Запада
Обстрел Белгорода со стороны ВСУ является попыткой Украины оправдать новые транши западных хозяев. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы Александр Толмачёв.
Место смерти жителя Белгорода от украинского снаряда. Видео © Telegram / SHOT
По его словам, киевский режим раз за разом доказывает свою террористическую сущность и весь мир видит, что для неонацистов не существует законов войны и мира. Парламентарий подчеркнул, что все преступники понесут наказание: их ждут суд или смерть.
"После нашей победы уголовные дела, возбуждëнные по фактам атак Вооружённых формирований Украины, будут доведены до логического конца. Если, конечно наша пуля или осколок не свершат возмездие раньше. Атаки территории Белгородской, Курской и других субъектов России — это бесчеловечные, конвульсивные попытки оправдать очередные транши западных хозяев тех, кто сегодня ведëт Украину в пропасть", — заключил Толмачёв.
Как сообщал Life.ru, утром четверга, 14 марта, в небе над Белгородской областью перехватили восемь реактивных снарядов ВСУ. Один человек погиб — это водитель, который, оказавшись в огне, успел проехать в машине сто метров. Life.ru публиковал страшное видео с места трагедии. Ещё шесть человек пострадало. Кроме того, появлялись сообщения о диверсантах на машине Красного Креста под Белгородом, однако это оказалось фейком украинского ЦИПсО. Позже ПВО сбила ещё десять воздушных целей. В результате второго обстрела одна женщина погибла, шесть человек, включая троих детей, пострадали.
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