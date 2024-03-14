"Для неонацистов нет законов войны и мира": В ГД отреагировали на обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Обстрел Белгорода со стороны ВСУ является попыткой Украины оправдать новые транши западных хозяев. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

Место смерти жителя Белгорода от украинского снаряда. Видео © Telegram / SHOT

По его словам, киевский режим раз за разом доказывает свою террористическую сущность и весь мир видит, что для неонацистов не существует законов войны и мира. Парламентарий подчеркнул, что все преступники понесут наказание: их ждут суд или смерть.