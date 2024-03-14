Кот Ачи закрыл собой хозяйку от летящих осколков во время обстрела ВСУ Шебекина

Кот по кличке Ачи спас хозяйку от осколков после того, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) 12 марта обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщает телеграм-канал "Просто Михаил Шебекино".

Кот по кличке Ачи — на подоконнике. Видео © Telegram / "Просто Михаил Шебекино"

Котик стал будить женщину, когда начались прилёты снарядов, и закрыл собой. Перед произошедшим пушистик сидел на подоконнике около окна. Позднее ветеринар Анастасия в беседе с RT рассказала, что осколок ранил кота в бедро и застрял в мышце.

Раны от осколков снаряда — у кота по кличке Ачи. Коллаж © Telegram / "Просто Михаил Шебекино"