Кот Ачи закрыл собой хозяйку от летящих осколков во время обстрела ВСУ Шебекина
Кот по кличке Ачи спас хозяйку от осколков после того, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) 12 марта обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщает телеграм-канал "Просто Михаил Шебекино".
Кот по кличке Ачи — на подоконнике. Видео © Telegram / "Просто Михаил Шебекино"
Котик стал будить женщину, когда начались прилёты снарядов, и закрыл собой. Перед произошедшим пушистик сидел на подоконнике около окна. Позднее ветеринар Анастасия в беседе с RT рассказала, что осколок ранил кота в бедро и застрял в мышце.
Раны от осколков снаряда — у кота по кличке Ачи. Коллаж © Telegram / "Просто Михаил Шебекино"
"Он прихрамывает, но бегает, играет, рычит... Всё хорошо будет с котом", — подчеркнула специалист.
Напомним, 12 марта ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. В результате атаки пострадали три человека. В больницу самостоятельно обратилась местная жительница, у женщины — осколочные ранения лица и контузия. Кроме того, снаряды повредили дома, автомобили, больницы и магазины.
Telegram / "Просто Михаил Шебекино"