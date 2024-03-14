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Под Белгородом 9-летний мальчик Женя закрыл собой маленькую сестрёнку во время обстрела ВСУ

В селе Беловское под Белгородом от обстрелов пострадали двое детей и взрослый

14 марта, 15:48
Под Белгородом 9-летний мальчик закрыл собой маленькую сестрёнку во время обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Под Белгородом 9-летний мальчик закрыл собой маленькую сестрёнку во время обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В результате обстрелов на территории Белгородского района Белгородской области пострадали три человека, двое из них дети. Так, 9-летний мальчик из села Беловское госпитализирован со множественными ранениями мягких тканей стопы и закрытой черепно-мозговой травмой, а его 9-месячная сестра — с ранениями лица, кисти и закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Оба ребёнка находятся в отделении травматологии. Врачи оценивают состояние 9-летнего Жени и его 9-месячной сестрёнки Ангелины как средней степени тяжести. Сейчас они проходят необходимые обследования. Для более эффективного лечения вызвали травматолога и реаниматолога из федерального центра уже завтра они прибудут в больницу, чтобы посодействовать нашим врачам", — рассказал губернатор.

Под Белгородом 9-летний мальчик закрыл собой маленькую сестрёнку во время обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Под Белгородом 9-летний мальчик закрыл собой маленькую сестрёнку во время обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Мама ребят рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестрёнку. Всего в семье четверо детей, сейчас мама находится рядом с пострадавшими малышами.

Ещё один пострадавший в Беловском — мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, он обратился за медпомощью самостоятельно. Врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

Момент прилёта снаряда во двор многоэтажки под Белгородом попал на видео
Момент прилёта снаряда во двор многоэтажки под Белгородом попал на видео

Напомним, сегодня, 14 марта, ВСУ предприняли три атаки на Белгородскую область. В результате удара по Белгороду погибло два человека: в автомобиль мужчины попал снаряд, он погиб на глазах у жены и ребёнка, позже ещё одна горожанка погибла тоже за рулём авто. В России призвали ООН осудить обстрелы ВСУ мирных жителей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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