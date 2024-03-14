Под Белгородом 9-летний мальчик Женя закрыл собой маленькую сестрёнку во время обстрела ВСУ
В селе Беловское под Белгородом от обстрелов пострадали двое детей и взрослый
Под Белгородом 9-летний мальчик закрыл собой маленькую сестрёнку во время обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
В результате обстрелов на территории Белгородского района Белгородской области пострадали три человека, двое из них дети. Так, 9-летний мальчик из села Беловское госпитализирован со множественными ранениями мягких тканей стопы и закрытой черепно-мозговой травмой, а его 9-месячная сестра — с ранениями лица, кисти и закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Оба ребёнка находятся в отделении травматологии. Врачи оценивают состояние 9-летнего Жени и его 9-месячной сестрёнки Ангелины как средней степени тяжести. Сейчас они проходят необходимые обследования. Для более эффективного лечения вызвали травматолога и реаниматолога из федерального центра — уже завтра они прибудут в больницу, чтобы посодействовать нашим врачам", — рассказал губернатор.
Под Белгородом 9-летний мальчик закрыл собой маленькую сестрёнку во время обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Мама ребят рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестрёнку. Всего в семье четверо детей, сейчас мама находится рядом с пострадавшими малышами.
Ещё один пострадавший в Беловском — мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, он обратился за медпомощью самостоятельно. Врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.
Напомним, сегодня, 14 марта, ВСУ предприняли три атаки на Белгородскую область. В результате удара по Белгороду погибло два человека: в автомобиль мужчины попал снаряд, он погиб на глазах у жены и ребёнка, позже ещё одна горожанка погибла тоже за рулём авто. В России призвали ООН осудить обстрелы ВСУ мирных жителей.