Под Белгородом 9-летний мальчик Женя закрыл собой маленькую сестрёнку во время обстрела ВСУ В селе Беловское под Белгородом от обстрелов пострадали двое детей и взрослый 14 марта, 15:48 Под Белгородом 9-летний мальчик закрыл собой маленькую сестрёнку во время обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В результате обстрелов на территории Белгородского района Белгородской области пострадали три человека, двое из них дети. Так, 9-летний мальчик из села Беловское госпитализирован со множественными ранениями мягких тканей стопы и закрытой черепно-мозговой травмой, а его 9-месячная сестра — с ранениями лица, кисти и закрытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Оба ребёнка находятся в отделении травматологии. Врачи оценивают состояние 9-летнего Жени и его 9-месячной сестрёнки Ангелины как средней степени тяжести. Сейчас они проходят необходимые обследования. Для более эффективного лечения вызвали травматолога и реаниматолога из федерального центра — уже завтра они прибудут в больницу, чтобы посодействовать нашим врачам", — рассказал губернатор.

Под Белгородом 9-летний мальчик закрыл собой маленькую сестрёнку во время обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Мама ребят рассказала, что во время взрыва Женя поступил как настоящий герой, закрыв собой маленькую сестрёнку. Всего в семье четверо детей, сейчас мама находится рядом с пострадавшими малышами.

Ещё один пострадавший в Беловском — мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, он обратился за медпомощью самостоятельно. Врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

Авторы Александра Вишнякова