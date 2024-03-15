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15 марта, 03:58

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

Губернатор Гусев: В Воронежской области отменён режим опасности атаки БПЛА

В Воронежской области объявлен отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор области Александр Гусев.

"Внимание! Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", — заявил Гусев.

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Ранее на территории Воронежской области был объявлен режим угрозы атаки беспилотников. Жителей региона призвали в случае опасности быть готовыми оперативно перейти в комнату без окон, а при нахождении на улице укрыться в зданиях или в подземном переходе.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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