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15 марта, 04:43

Над Калужской и Белгородской областями сбито пять БПЛА и два снаряда РСЗО "Град"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию России. По данным Министерства обороны РФ, объекты ВСУ были уничтожены минувшей ночью над территорией Калужской и Белгородской областей.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолётного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей", — рассказали в оборонном ведомстве.

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении четырёх беспилотников над территорией Калужской области. Вражеские объекты были подавлены в Дзержинском районе.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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