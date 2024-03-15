Над Калужской и Белгородской областями сбито пять БПЛА и два снаряда РСЗО "Град"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию России. По данным Министерства обороны РФ, объекты ВСУ были уничтожены минувшей ночью над территорией Калужской и Белгородской областей.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолётного типа и реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два реактивных снаряда над территориями Белгородской и Калужской областей", — рассказали в оборонном ведомстве.