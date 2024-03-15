Средства ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Средства ПВО РФ пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны утром 15 марта уничтожили семь реактивных снарядов над Белгородской областью.
В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.
"Дежурными средствами ПВО семь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — добавили в МО РФ.
Ранее угроза ракетной опасности была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Но там уже отменили сигнал воздушной тревоги. В Минобороны ранее сообщали, что средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два снаряда РСЗО "Град" над территориями Белгородской и Калужской областей.
VK / Минобороны России