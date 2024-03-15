Средства ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Средства ПВО РФ пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны утром 15 марта уничтожили семь реактивных снарядов над Белгородской областью.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ВСУ планировали совершить террористическую атаку на российской территории с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.