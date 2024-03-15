Над Липецкой областью средства ПВО РФ перехватили два украинских беспилотника
Средства ПВО РФ перехватили два украинских беспилотника самолётного типа над Становлянским округом Липецкой области. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, жертв и разрушений удалось избежать.
"Два БПЛА были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе на безопасном расстоянии от жилых домов... На месте работают сотрудники спецслужб", — написал глава области в телеграм-канале.
Тем временем угроза атаки беспилотников отменена в Липецкой области.
Ранее Life.ru писал, что на территории Липецкой области был введён режим воздушной опасности. Кроме того, угроза ракетной опасности была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Но и там уже отменили сигнал воздушной тревоги.
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