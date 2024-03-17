Явка на выборы президента РФ превысила показатели кампании в 2018 году
Выборы в России. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
В России явка на выборы президента страны уже обошла показатели прошлой кампании в 2018 году. Об этом говорят сведения с сайта ЦИК РФ и плаформ дистанционного голосования.
На момент 13:50 (по Москве) очная явка достигла показателя в 66,07%, а дистанционное участие в выборах приняло свыше 7,74 миллиона граждан, что составляет 6,89% от всего числа избирателей внутри России. К слову, итоговая явка в 2018 году зафиксировалась на уровне 67,54%. Поэтому нынешняя президентская кампания уже превзошла предыдущую по числу голосующих.
Напомним, в России проходят выборы президента. На должность главы государства претендуют Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Минцифры сообщило, что более 90% избирателей, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования, уже отдали свой голос. Более 4,6 миллиона человек проголосовали в Москве к полудню заключительного дня выборов.