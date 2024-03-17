На выборах в Москве проголосовало уже более 4,6 миллиона человек
Более 4,6 миллиона человек проголосовали в Москве на выборах президента РФ к полудню заключительного дня голосования, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"По состоянию на 12 часов 17 марта всего выдано бюллетеней 4 миллиона 657 тысяч 776. Из них в дистанционном электронном голосовании — 3 миллиона 391 тысяча 285. В бумажном голосовании — 1 миллион 266 тысяч 491", — уточнила она.
Напомним, что сейчас в России проходят выборы президента. На должность главы государства претендуют Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Минцифры сообщило, что более 90% избирателей, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования, уже отдали свой голос. А общая очная явка по стране достигла 60,04%. Голосование продлится до 20:00 17 марта, в самых восточных регионах страны оно уже завершилось.
Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова