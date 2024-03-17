На выборах в Москве проголосовало уже более 4,6 миллиона человек

Более 4,6 миллиона человек проголосовали в Москве на выборах президента РФ к полудню заключительного дня голосования, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"По состоянию на 12 часов 17 марта всего выдано бюллетеней 4 миллиона 657 тысяч 776. Из них в дистанционном электронном голосовании — 3 миллиона 391 тысяча 285. В бумажном голосовании — 1 миллион 266 тысяч 491", — уточнила она.