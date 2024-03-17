"Мы монолит!": Газманов проголосовал на выборах и словами из своей песни объяснил высокую явку Олег Газманов проголосовал на выборах РФ за лидера, который "поведёт за собой" 17 марта, 11:00 Олег Газманов. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Певец Олег Газманов пришёл на избирательный участок и проголосовал на президентских выборах РФ. По его словам, высокая явка объясняется тем, что россияне сплотились и стали как "монолит", чтобы противостоять нападкам Запада.

"Мы идём, чтобы показать всему миру, что мы вместе, мы монолит. Показать наше единство и выбрать нашего самого сильного лидера, который в этот ответственный момент должен повести всех за собой и не сделать ошибки", — пояснил музыкант в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что большинство граждан РФ прекрасно понимают, что сейчас выбор стоит по принципу "или мы, или нас". Газманов также отметил подъём патриотизма среди молодёжи. В завершение певец напомнил слова из своего хита: "Так было в России с далёких времён, чем выше давление — тем крепче бетон".

Ранее сообщалось, что певица Таисия Повалий получила гражданство РФ и впервые воспользовалась своим правом голоса на выборах президента. Она рассказала, что отдала его за счастливое будущее России и на благо новой родины.

Авторы Татьяна Миссуми