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Все парижане проголосовали "за сильную Россию" на выборах президента

В деревне Париж под Уфой явка на выборы составила 100%, пришли все 8 жителей

17 марта, 10:40
Жители деревни Париж под Уфой проголосовали на выборах президента РФ. Обложка © Telegram / Выборный

Жители деревни Париж под Уфой проголосовали на выборах президента РФ. Обложка © Telegram / Выборный

В деревне Париж Республики Башкортостан все восемь жителей приняли участие в выборах президента РФ, таким образом, явка там составила 100%. Фотография сельчан во время голосования появилась в Сети.

"Парижане за сильную Россию", написано на плакате, который держат проголосовавшие граждане.

Своё необычное название деревня получила давно в память о победе над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Находится населённый пункт в 260 километрах от Уфы, и сейчас здесь прописано только восемь человек. Несмотря на свою малочисленность, сельчане внимательно следят за происходящим в мире и хотят поддержать свою страну в непростой период.

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Напомним, сейчас в России проходят выборы президента. На должность главы государства претендуют Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). За ходом голосования следят более тысячи международных наблюдателей и экспертов из 129 государств.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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