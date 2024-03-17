Все парижане проголосовали "за сильную Россию" на выборах президента
В деревне Париж под Уфой явка на выборы составила 100%, пришли все 8 жителей
Жители деревни Париж под Уфой проголосовали на выборах президента РФ. Обложка © Telegram / Выборный
В деревне Париж Республики Башкортостан все восемь жителей приняли участие в выборах президента РФ, таким образом, явка там составила 100%. Фотография сельчан во время голосования появилась в Сети.
"Парижане — за сильную Россию", — написано на плакате, который держат проголосовавшие граждане.
Своё необычное название деревня получила давно в память о победе над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Находится населённый пункт в 260 километрах от Уфы, и сейчас здесь прописано только восемь человек. Несмотря на свою малочисленность, сельчане внимательно следят за происходящим в мире и хотят поддержать свою страну в непростой период.
Напомним, сейчас в России проходят выборы президента. На должность главы государства претендуют Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). За ходом голосования следят более тысячи международных наблюдателей и экспертов из 129 государств.