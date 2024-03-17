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17 марта, 09:43

Украинская певица Таисия Повалий получила паспорт РФ и проголосовала на выборах

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tovaliyofficial

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tovaliyofficial

Певица Таисия Повалий получила гражданство РФ и впервые воспользовалась своим правом голоса на выборах президента. Она рассказала, что отдала его за счастливое будущее России и на благо новой родины.

"Я проголосовала за счастливое будущее своей страны России. Меня наполняет неимоверная гордость за то, что я являюсь частью великого народа", — сказала она в беседе с сайтом MK.ru.

Певица незадолго до начала спецоперации покинула Украину и с того времени живёт в России. По её словам, все трудности, которые случаются, страна преодолеет совсем скоро.

На Украине певице Таисии Повалий грозит тюремный срок из-за поддержки России
На Украине певице Таисии Повалий грозит тюремный срок из-за поддержки России

А ранее Life.ru писал о том, что другая гражданка Украины — певица Ани Лорак — подала заявление на получение гражданства РФ. После 2014 года она не выступала с концертами на родине, а жила в России. Здесь певица получила "Золотой граммофон" и звание лауреата "Песни года".

Александра Мышляева
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