Украинская певица Таисия Повалий получила паспорт РФ и проголосовала на выборах

Певица Таисия Повалий получила гражданство РФ и впервые воспользовалась своим правом голоса на выборах президента. Она рассказала, что отдала его за счастливое будущее России и на благо новой родины.

"Я проголосовала за счастливое будущее своей страны России. Меня наполняет неимоверная гордость за то, что я являюсь частью великого народа", — сказала она в беседе с сайтом MK.ru.

Певица незадолго до начала спецоперации покинула Украину и с того времени живёт в России. По её словам, все трудности, которые случаются, страна преодолеет совсем скоро.