Украинская певица Таисия Повалий получила паспорт РФ и проголосовала на выборах
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Певица Таисия Повалий получила гражданство РФ и впервые воспользовалась своим правом голоса на выборах президента. Она рассказала, что отдала его за счастливое будущее России и на благо новой родины.
"Я проголосовала за счастливое будущее своей страны России. Меня наполняет неимоверная гордость за то, что я являюсь частью великого народа", — сказала она в беседе с сайтом MK.ru.
Певица незадолго до начала спецоперации покинула Украину и с того времени живёт в России. По её словам, все трудности, которые случаются, страна преодолеет совсем скоро.
А ранее Life.ru писал о том, что другая гражданка Украины — певица Ани Лорак — подала заявление на получение гражданства РФ. После 2014 года она не выступала с концертами на родине, а жила в России. Здесь певица получила "Золотой граммофон" и звание лауреата "Песни года".