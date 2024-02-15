На Украине певице Таисии Повалий грозит тюремный срок из-за поддержки России
Генпрокуратура Украины заочно обвинила Таисию Повалий в поддержке России
Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения певице Таисии Повалий из Незалежной, поддержавшей Россию. Примечательно, что ведомство не указало имя и опубликовало лишь заретушированное фото фигурантки, однако по описанию ясно, что речь идёт именно о вышеназванной артистке.
"Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры уведомлена о подозрении народный депутат Украины VII созыва от запрещённой Партии регионов, бывшая народная артистка Украины", — говорится в сообщении.
Так, Повалий вменяют "коллаборационистскую деятельность, публичные призывы к агрессивной войне и оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины и глорификацию её участников". В заявлении указывается, что в России артистка регулярно принимает участие в патриотических политических акциях.
Напомним, незадолго до начала спецоперации Таисия Повалий покинула Украину и на данный момент находится в России. Певица признаётся, что наша страна стала для неё домом, и отвергает обвинения в предательстве Незалежной. К слову, в РФ она продолжает концертную деятельность: однажды артистка выступила в Кремлёвском дворце, за что на родине её призвали лишить гражданства.
ТАСС / Сергей Карпухин