Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения певице Таисии Повалий из Незалежной, поддержавшей Россию. Примечательно, что ведомство не указало имя и опубликовало лишь заретушированное фото фигурантки, однако по описанию ясно, что речь идёт именно о вышеназванной артистке.

"Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры уведомлена о подозрении народный депутат Украины VII созыва от запрещённой Партии регионов, бывшая народная артистка Украины", — говорится в сообщении.

Так, Повалий вменяют "коллаборационистскую деятельность, публичные призывы к агрессивной войне и оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины и глорификацию её участников". В заявлении указывается, что в России артистка регулярно принимает участие в патриотических политических акциях.