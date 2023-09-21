"Забудьте, как зовут": Приходько призвала забрать у Повалий гражданство Украины из-за концерта в Кремле
Приходько потребовала лишить Повалий гражданства Украины за концерт в Кремле
Анастасия Приходько,Таисия Повалий. Фото © Wikipedia / ALEXSRX, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певица Анастасия Приходько потребовала лишить коллегу Таисию Повалий украинского гражданства после того, как та выступила на концерте "Песни русского мира", который состоялся в Кремлёвском дворце.
"Да заберите у неё гражданство уже и звания! И забудьте, как зовут", — написала певица в соцсети.
Повалий пока никак не отреагировала на происходящее. На концерте в Кремле она исполнила песню "Ти ж мене підманула" на украинском языке вместе с артистами Кубанского казачьего хора.
Ранее Приходько подвергла критике фестиваль Лаймы Вайкуле RendezVous, который певица организовала в Юрмале в поддержку Незалежной. Певицу, которая в 2009 году представляла на Евровидении Россию, взбесило, что в зале присутствовала одна "русская челядь".