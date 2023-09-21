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21 сентября, 15:20

"Забудьте, как зовут": Приходько призвала забрать у Повалий гражданство Украины из-за концерта в Кремле

Приходько потребовала лишить Повалий гражданства Украины за концерт в Кремле

<p>Анастасия Приходько,Таисия Повалий. Фото © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:ALEXSRX&action=edit&redlink=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ALEXSRX</a>, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Анастасия Приходько,Таисия Повалий. Фото © Wikipedia / ALEXSRX, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Певица Анастасия Приходько потребовала лишить коллегу Таисию Повалий украинского гражданства после того, как та выступила на концерте "Песни русского мира", который состоялся в Кремлёвском дворце.

"Да заберите у неё гражданство уже и звания! И забудьте, как зовут", написала певица в соцсети.

Повалий пока никак не отреагировала на происходящее. На концерте в Кремле она исполнила песню "Ти ж мене підманула" на украинском языке вместе с артистами Кубанского казачьего хора.

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Ранее Приходько подвергла критике фестиваль Лаймы Вайкуле RendezVous, который певица организовала в Юрмале в поддержку Незалежной. Певицу, которая в 2009 году представляла на Евровидении Россию, взбесило, что в зале присутствовала одна "русская челядь".

Дарья Нарыкова
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