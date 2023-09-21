"Забудьте, как зовут": Приходько призвала забрать у Повалий гражданство Украины из-за концерта в Кремле

Певица Анастасия Приходько потребовала лишить коллегу Таисию Повалий украинского гражданства после того, как та выступила на концерте "Песни русского мира", который состоялся в Кремлёвском дворце.

"Да заберите у неё гражданство уже и звания! И забудьте, как зовут", — написала певица в соцсети.

Повалий пока никак не отреагировала на происходящее. На концерте в Кремле она исполнила песню "Ти ж мене підманула" на украинском языке вместе с артистами Кубанского казачьего хора.