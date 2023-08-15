Приходько раскритиковала Вайкуле из-за "русской челяди" на её фестивале в Юрмале

Украинская исполнительница Анастасия Приходько раскритиковала фестиваль Лаймы Вайкуле RendezVous, который та организовала в Юрмале в поддержку Незалежной. Взбесило Приходько присутствие в зале россиян-зрителей и артистов, раньше выступавших в России.

"Потому что там вся эта русская челядь сидела. Все пришедшие — это кто? Это же россияне. Это всё россияне сидели в зале", — возмутилась певица в интервью на Youtube-канале Алины Доротюк.

Кроме того, исполнительница сообщила, что не питает никаких симпатий к тем российским деятелям культуры, которые выступили против СВО. По её мнению, "что Вайкуле, что Макаревич*" — "мне уже все равно, кто вы".

Напомним, фестиваль "Рандеву" прошёл в Юрмале с 26 по 30 июля. Туда были приглашены артисты с Украины, из Латвии и сбежавшие из России певцы. В частности, Алла Пугачёва. Исполнительница за месяц приехала с семьёй из Израиля в Латвию и поселилась на съёмной вилле "Марта" в Юрмале. Сначала утверждалось, что здоровье не позволит ей прийти на фестиваль, однако позже Пугачёву заметили рядом с Вайкуле. А вот Светлану Лободу из списка гостей вычеркнули по требованию Верки Сердючки (он же Андрей Данилко).