Найдено объяснение агрессии Лаймы Вайкуле к Резнику и снисхождения к Винокуру

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле дала новое интервью, в котором высказалась на тему поддержки российской спецоперации. Поэта Илью Резника за написание песен в честь президента РФ Владимира Путина она раскритиковала и назвала подлизой, а в адрес пародиста Владимира Винокура высказалась довольно тепло. Как объяснил психолог Сергей Костеренко, двойные стандарты в поведении связаны с обидой.

"Людям свойственно винить некую абстрактную "власть" и при этом защищать конкретных людей. На образ "власти" переносят ожидания от родителя", — сказал психолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Когда власть не действует так, как хочется человеку, он начинает вести себя будто ребёнок, который обижается и осуждает родителя, не купившего желанную игрушку или мороженое. При этом психолог отметил, что с Винокуром у Вайкуле когда-то был личный опыт общения, поэтому он остаётся для неё просто человеком. Певица отделяет старого приятеля от собирательного образа ненавистной ей власти, из-за чего и защищает.