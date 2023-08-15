Верке Сердючке предрекли скорое забвение после скандального фестиваля Вайкуле

Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, через полгода станет никому не интересен, как это было с украинской певицей Светланой Лободой. Такое заявление сделал продюсер Леонид Дзюник в беседе с сетевым изданием "Абзац".

"Я его знаю как облупленного. Я уважал Андрея Данилко, мы были друзьями. Он припёрся к Вайкуле, какую-то ерунду там нёс. Кому это всё нужно? Это уже от безысходности происходит. Его, как Лободу, начнут пинать через полгода. Он станет никому не нужен. Они там все сумасшедшие", — рассказал продюсер.