Верке Сердючке предрекли скорое забвение после скандального фестиваля Вайкуле
Продюсер Дзюник: Верку Сердючку через полгода все забудут, как и Лободу
Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, через полгода станет никому не интересен, как это было с украинской певицей Светланой Лободой. Такое заявление сделал продюсер Леонид Дзюник в беседе с сетевым изданием "Абзац".
"Я его знаю как облупленного. Я уважал Андрея Данилко, мы были друзьями. Он припёрся к Вайкуле, какую-то ерунду там нёс. Кому это всё нужно? Это уже от безысходности происходит. Его, как Лободу, начнут пинать через полгода. Он станет никому не нужен. Они там все сумасшедшие", — рассказал продюсер.
Дзюник напомнил о том, насколько популярен раньше был украинский артист. Сердючку любили настолько, что приглашали чуть ли не на каждую свадьбу. А всё, что осталось у когда-то всеми любимого исполнителя сейчас, так это выступления, построенные на русофобии, с грустью заключил собеседник издания.
Напомним, в начале августа на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где собирали деньги для ВСУ, произошёл скандал с участием Верки Сердючки. Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу гламурной проводницы, отказался выступать на одной сцене со своей соотечественницей Светланой Лободой.