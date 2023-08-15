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15 августа, 10:54

Верке Сердючке предрекли скорое забвение после скандального фестиваля Вайкуле

Продюсер Дзюник: Верку Сердючку через полгода все забудут, как и Лободу

<p>Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, через полгода станет никому не интересен, как это было с украинской певицей Светланой Лободой. Такое заявление сделал продюсер Леонид Дзюник в беседе с сетевым изданием "Абзац".

"Я его знаю как облупленного. Я уважал Андрея Данилко, мы были друзьями. Он припёрся к Вайкуле, какую-то ерунду там нёс. Кому это всё нужно? Это уже от безысходности происходит. Его, как Лободу, начнут пинать через полгода. Он станет никому не нужен. Они там все сумасшедшие", рассказал продюсер.

Дзюник напомнил о том, насколько популярен раньше был украинский артист. Сердючку любили настолько, что приглашали чуть ли не на каждую свадьбу. А всё, что осталось у когда-то всеми любимого исполнителя сейчас, так это выступления, построенные на русофобии, с грустью заключил собеседник издания.

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Напомним, в начале августа на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где собирали деньги для ВСУ, произошёл скандал с участием Верки Сердючки. Украинский артист Андрей Данилко, известный по образу гламурной проводницы, отказался выступать на одной сцене со своей соотечественницей Светланой Лободой.

Юрий Лысенко
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    Комментарий

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    Владимир Беловсегодня в 12:05

    Данилко не артист. Он массовик затейник, которому работать в ресторанах и на свадьбах.

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