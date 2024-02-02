Блогер Подоляка получил на Украине новый заочный срок
СБУ сообщило, что блогера Подоляку заочно приговорили ещё к 15 годам на Украине
Блогер Юрий Подоляка. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Блогера Юрия Подоляку заочно приговорили к ещё одному тюремному сроку на Украине — теперь уже к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
"Благодаря доказательной базе Службы безопасности к 15 годам тюремного заключения заочно приговорён пророссийский блогер Юрий Подоляка", — указано в сообщении СБУ.
Там уточнили, что на этот раз блогера признали виновным по пяти статьям (о свержении конституционного строя, призыве к таким действиям, государственной измене, пропаганде войны и об оправдании агрессии).
Напомним, в конце декабря 2023 года Сумская областная прокуратура уже заявила о приговоре блогера к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества, также ему запретили занимать определённые должности в течение 15 лет. Суд признал Подоляку виновным в "оправдании агрессии" и в сотрудничестве с Россией. Украинские власти неоднократно выносили заочные приговоры представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.