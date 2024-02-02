Блогер Подоляка получил на Украине новый заочный срок

Блогера Юрия Подоляку заочно приговорили к ещё одному тюремному сроку на Украине — теперь уже к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности к 15 годам тюремного заключения заочно приговорён пророссийский блогер Юрий Подоляка", — указано в сообщении СБУ.

Там уточнили, что на этот раз блогера признали виновным по пяти статьям (о свержении конституционного строя, призыве к таким действиям, государственной измене, пропаганде войны и об оправдании агрессии).