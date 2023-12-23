Блогера Подоляку заочно приговорили на Украине к 12 годам тюрьмы

Блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка заочно приговорён на Украине к 12 годам лишения свободы. В его действиях усмотрели "оправдание агрессии" и сотрудничество с Россией, сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры в социальной сети.

Приговор предусматривает конфискацию имущества, лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на протяжении 15 лет.

В своём телеграм-канале Подоляка напомнил, что дело против него было заведено ещё весной прошлого года. Вместе с этим он заявил, что в приговоре забыли упомянуть, как несколько раз пытались его физически устранить, чтобы, видимо, "упростить суду его работу".

"Что могу сказать по поводу приговора. Как я уже давно сказал своим друзьям, я до своего "срока" в нацистской Украине точно не доживу. Тут как в том анекдоте про ишака и падишаха, либо я раньше помру, либо нацистский режим. Наше совместное мирное сосуществование уже невозможно в силу ряда причин, а потому <...> 12 лет мне там дали, 112 или 212 лет... Это уже не имеет никакого значения", — написал Подоляка.

Также он поднял на смех пункт о том, что не сможет занимать определённые должности на Украине, куда он явно возвращаться не собирается и где конфисковывать у него нечего.

Подоляка — уроженец Сумской области Украины, но с 2014 года проживает в России и ведёт блог, посвящённый российско-украинскому конфликту.