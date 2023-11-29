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28 ноября, 21:41

Суд на Украине заочно приговорил журналистку Юлию Витязеву к 11 годам тюрьмы

<p>Журналистка и блогер Юлия Витязева. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/turandotttttt" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юлия Витязева</a></p>

Журналистка и блогер Юлия Витязева. Обложка © VK / Юлия Витязева

Суд на Украине заочно приговорил журналистку и блогера Юлию Лозанову, известную под псевдонимом Юлия Витязева, к 11 годам тюрьмы за сотрудничество с Россией. Такое решение принял Галицкий районный суд Львова.

Как пишет украинское издание "Страна.ua", в действиях Витязевой усмотрели информационное сотрудничество с РФ и оправдание действий России. Таким образом, Галицкий районный суд Львова признал блогершу виновной и заочно приговорил её к 11 годам заключения с конфискацией имущества.

Юлия Витязева — уроженка Одессы, но последние годы она проживает в Москве. Известна пророссийской позицией и смелыми высказываниями на острые политические темы.

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Ранее Лайф сообщал, что Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил российского публициста, члена Общественной палаты РФ Армена Гаспаряна. Его признали виновным в "продвижении утверждений о несостоятельности Украины". В качестве наказания журналисту дали десять лет лишения свободы. По словам Гаспаряна, он этому даже не удивился.

Оксана Попова
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