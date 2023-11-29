Суд на Украине заочно приговорил журналистку Юлию Витязеву к 11 годам тюрьмы

Суд на Украине заочно приговорил журналистку и блогера Юлию Лозанову, известную под псевдонимом Юлия Витязева, к 11 годам тюрьмы за сотрудничество с Россией. Такое решение принял Галицкий районный суд Львова.

Как пишет украинское издание "Страна.ua", в действиях Витязевой усмотрели информационное сотрудничество с РФ и оправдание действий России. Таким образом, Галицкий районный суд Львова признал блогершу виновной и заочно приговорил её к 11 годам заключения с конфискацией имущества.

Юлия Витязева — уроженка Одессы, но последние годы она проживает в Москве. Известна пророссийской позицией и смелыми высказываниями на острые политические темы.