Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива направил заявление генпрокурору страны Андрею Костину, а также главе Государственного бюро расследований (ГБР) Алексею Сухачёву на Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Экс-нардеп обвинил их в затягивании процесса переговоров.

Кроме Зеленского и Залужного в заявлении фигурируют глава СНБО Алексей Данилов, экс-глава СБУ Иван Баканов, глава Департамента контрразведки СБУ Александр Поклад, нардеп Давид Арахамия, глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Исходя из интервью Давида Арахамии 24 ноября, члены украинской делегации, полностью осознавая собственные действия и полномочия как представителей украинского народа, сознательно затягивали процесс переговоров и не пытались достичь договорённостей в решении ситуации, что, в свою очередь, лишило украинский народ возможности сохранить сотни тысяч жизней и привело к полному уничтожению экономики страны!" — сообщил Кива в телеграм-канале.

Кива также вспомнил о словах Арахамии, который проболтался о совете бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "просто воевать", и заявил, что действия украинских властей — это госизмена и умышленные действия украинских граждан, наносящие вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности страны.