На Украине заочно приговорили экс-депутата Рады Киву к 14 годам тюрьмы

"13 ноября 2023 года суд вынес обвинительный приговор по делу в отношении Ильи Кивы, назначил наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с конфискацией имущества", — говорится в сообщении суда.

А ранее Илья Кива, живущий сейчас в России, сообщал, что на него готовилось покушение, которое предотвратили сотрудники ФСБ совместно с ГРУ. По словам экс-депутата, его планировали застрелить в столице, когда он выходил бы из личного бронированного автомобиля. Киллерами должны были стать бывшие сотрудники спецслужбы ближневосточной страны, специально прибывшие для этого в Россию.