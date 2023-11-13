На Украине заочно приговорили экс-депутата Рады Киву к 14 годам тюрьмы
Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Обложка © ТАСС / Zuma / Serg Glovny
Суд во Львове заочно приговорил бывшего депутата Верховной рады Илью Киву к 14 годам тюрьмы. Экс-нардепа признали виновным в госизмене, призывах к захвату власти и публичном использовании советской символики.
"13 ноября 2023 года суд вынес обвинительный приговор по делу в отношении Ильи Кивы, назначил наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с конфискацией имущества", — говорится в сообщении суда.
А ранее Илья Кива, живущий сейчас в России, сообщал, что на него готовилось покушение, которое предотвратили сотрудники ФСБ совместно с ГРУ. По словам экс-депутата, его планировали застрелить в столице, когда он выходил бы из личного бронированного автомобиля. Киллерами должны были стать бывшие сотрудники спецслужбы ближневосточной страны, специально прибывшие для этого в Россию.