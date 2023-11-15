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14 ноября, 21:26

"В лучших традициях 37-го года": Киевский суд заочно приговорил российского публициста к 10 годам

Суд в Киеве заочно приговорил публициста из РФ Гаспаряна к 10 годам колонии

<p>Армен Гаспарян. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко</p>

Армен Гаспарян. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил российского публициста, члена Общественной палаты РФ Армена Гаспаряна. Как пишет агентство "Укринформ", его признали виновным в "продвижении утверждений о несостоятельности Украины". В качестве наказания журналисту дали десять лет лишения свободы. По словам Гаспаряна, он этому не удивился.

"Согласно Уголовному кодексу по той статье, которой судили, максимальная отметка — десять лет. Единственное, вызвали удивление два момента: первое — почему так долго тянули? Потому что в суде это дело рассматривалось сегодня в десятом заседании, хотя обычно всех скопом, за десять минут выносился приговор", — заявил Гаспарян в беседе с РИА "Новости".

Кроме того, публициста удивило решение суда конфисковать его имущество, которого у него на Украине попросту нет. Более того, согласно указу Владимира Зеленского это несуществующее имущество и было конфисковано в октябре прошлого года.

Гаспарян также высказался о том, как именно строились судебные заседания. По его словам, всё в лучших традициях 1937 года, несмотря на проводимую декоммунизацию. Публицист заявил, что относится к решению киевского суда с иронией, и выразил надежду, что этот приговор не скажется на его профессиональной деятельности.

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Ранее Малиновский районный суд Одессы приговорил к девяти годам лишения свободы заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова, который к тому моменту уже год как погиб в ДТП. Приговор был вынесен якобы за коллаборационизм. Также ему дали 13 лет с конфискацией имущества "за госизмену и пожизненный срок за госизмену в условиях войны".

Анатолий Симоненко
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