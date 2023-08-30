Блогер Подоляка и ОНФ привезли бойцам СВО средства радиоэлектронной борьбы

Блогер и журналист Юрий Подоляка совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) передал участникам спецоперации первую часть средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые помогают обнаруживать вражеские беспилотники и подавлять их сигналы. Устройства были закуплены в рамках проекта "Всё для победы". Все они отечественного производства.

"Думаю, эти устройства будут долго и эффективно работать на благо наших ребят. В ближайшее время появится ещё несколько интересных изделий, которые сделают работу наших солдат на линии фронта гораздо более эффективной. Они сейчас проходят испытания. Более того, мы планируем в рамках этого сбора создать целую систему защиты наших ребят от беспилотной авиации противника", — приводит пресс-служба ОНФ слова Подоляки.

Как отметил представитель ОНФ Александр Паничев, средства РЭБ способны спасти сотни жизней. По его словам, комплекс оперативно распознаёт БПЛА, включается и подавляет сигнал, благодаря чему дрон не долетает до цели и не наносит ущерба нашим бойцам.

К слову, это второй сбор от Подоляки. Осенью прошлого года блогеру удалось собрать рекордную сумму в рамках проекта "Всё для победы". На тёплые вещи для бойцов неравнодушные граждане отправили около 500 миллионов рублей.