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15 марта, 10:55

Уроженка Украины Ани Лорак захотела стать гражданкой России

РИАН: Украинская певица Ани Лорак подала заявление на получение гражданства РФ

Певица Ани Лорак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak

Певица Ани Лорак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) намерена получить российский паспорт. Об этом сообщил источник из окружения артистки.

"Каролина Куек подала заявление на получение гражданства России ещё в феврале", — приводит РИА "Новости" слова собеседника агентства.

Уточняется, что ещё в 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал помочь певице получить российский паспорт, однако тогда представитель Лорак заявил, что она не хочет менять гражданство.

Ани Лорак 45 лет. Она родилась в Черновицкой области. В 2008 года певица стала народной артисткой Украины. После 2014 года Лорак не выступала с концертами на родине, а жила в России. В РФ она получила "Золотой граммофон" и звание лауреата "Песни года".

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А ранее Life.ru рассказывал, что в прошлом году выступления Лорак не состоялись в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже. Местные власти поддержали жителей, которые призывали отменить концерты певицы в связи с её отношением к спецоперации. В феврале 2024-го был отменён очередной концерт, но уже по техническим причинам, — в Сочи.

Дарья Нарыкова
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