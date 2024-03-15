Уроженка Украины Ани Лорак захотела стать гражданкой России

Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) намерена получить российский паспорт. Об этом сообщил источник из окружения артистки.

"Каролина Куек подала заявление на получение гражданства России ещё в феврале", — приводит РИА "Новости" слова собеседника агентства.

Уточняется, что ещё в 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал помочь певице получить российский паспорт, однако тогда представитель Лорак заявил, что она не хочет менять гражданство.