91-летний отшельник из башкирского леса проголосовал на выборах

Члены территориальной избирательной комиссии Белорецкого района Башкирии привезли урну для голосования на выборах президента России 91-летнему отшельнику Киньягулу Салимгарееву. Как сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта, Киньягул Гимранович — последний житель некогда большой деревни, которая в разное время носила названия Суир-Аисово, Урман-Реветь, Субхангулово.

В 60-е годы населённый пункт опустел и только Салимгареев остался, с тех пор ни разу не выезжал оттуда. Он разводит лошадей и ведёт своё хозяйство. Более того, дедушка не пропускает ни одни выборы, имеет активную гражданскую позицию.

"О том, что Киньягул Гимранович хочет проголосовать, членам УИК сообщили его родственники. До его деревни от трассы сотрудники добирались 21 километр на снегоходе. Пожилой дедушка встретил их хорошо, проголосовал с удовольствием", — рассказал Иванюта.