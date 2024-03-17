На Дальнем Востоке завершилось голосование на президентских выборах в РФ 17 марта, 12:34 На Дальнем Востоке завершилось голосование на выборах президента России. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Дальний Восток проголосовал на президентских выборах в России: на Чукотке и Камчатке избирательные участки закрылись в 11:00 (по Москве), а в Бурятии — в 15:00 (по Москве). Сейчас там начинается подсчёт голосов.

"Голосование завершилось. Все избирательные участки — 810 постоянных и 22 временных — закрылись в 20:00 по местному времени. Теперь начинается следующий этап — подсчёт голосов", — отметил председатель избирательной комиссии Бурятии Александр Акчурин.

По предварительной информации, явка среди жителей Бурятии превысила 67,82%, число проголосовавших перешагнуло отметку 450 тысяч человек. Наибольшую активность проявили избиратели из Закаменского района, там явка превысила 94%.

В Амурской области явка достигла 69,5% к полудню (по Москве). В регионе впервые на президентских выборах в РФ проголосовала Агриппина Ануфриев-Егорофф вместе с сыном Дамианом. Семья перебралась в нашу страну в 2018 году по программе переселения соотечественников.

Напомним, в России идут выборы президента страны. Более 4,6 миллиона человек проголосовали в Москве к полудню заключительного дня голосования. Избирательные участки будут открыты до 20:00 17 марта.

Авторы Татьяна Миссуми