ЦИК: После обработки 24,4% бюллетеней Путин набирает 87,97% голосов

Владимир Путин набирает 87,97% на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют первичные данные ЦИК после обработки 24,4% бюллетеней. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

В Лондоне очередь из желающих проголосовать на выборах растянулась на километр

В Лондоне очередь из желающих проголосовать на выборах растянулась на километр

Ранее экзитпол ВЦИОМа показал, что по результатам выборов Владимир Путин займёт лидирующую строчку, набрав 87% голосов. Кроме того, второе место займёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,6%), третье — Владислав Даванков от "Новых людей" (4,2%), а четвёртое — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3%).