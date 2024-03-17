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17 марта, 18:23

ЦИК: После обработки 24,4% бюллетеней Путин набирает 87,97% голосов

Владимир Путин набирает 87,97% на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют первичные данные ЦИК после обработки 24,4% бюллетеней. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Обработано 24,4% протоколов, <…> Путин Владимир Владимирович. Подано 15 млн 755 тыс. 224 голоса. <…> 87,97%", — заявила она.

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Ранее экзитпол ВЦИОМа показал, что по результатам выборов Владимир Путин займёт лидирующую строчку, набрав 87% голосов. Кроме того, второе место займёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,6%), третье — Владислав Даванков от "Новых людей" (4,2%), а четвёртое — лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (3%).

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ТАСС / Быркин Павел

Владимир Озеров
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