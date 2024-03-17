В Лондоне очередь из желающих проголосовать на выборах растянулась на километр 17 марта, 17:12 В Лондоне россияне голосуют на президентских выборах РФ. Видео © Telegram / Посольство РФ в Лондоне

В Лондоне около тысячи российских граждан приняли участие в президентских выборах РФ. Об этом рассказали в Посольстве РФ в Великобритании, напомнив, что голосование продлится до 20:00.

В Лондоне россияне голосуют на президентских выборах РФ. Видео © Telegram / Посольство РФ в Лондоне

На опубликованных кадрах видно, что даже дождь не помешал избирателям прийти на выборы. Как рассказали в российском посольстве, очередь из россиян растянулась почти на километр. Однако все собравшиеся терпеливо ждали, несмотря на непогоду.

"На 14:00 (17:00 по Москве) проголосовало порядка тысячи человек. Окончательные итоги будут подводиться ночью", — отметил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

Авторы Татьяна Миссуми