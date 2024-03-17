В Лондоне очередь из желающих проголосовать на выборах растянулась на километр
В Лондоне около тысячи российских граждан приняли участие в президентских выборах РФ. Об этом рассказали в Посольстве РФ в Великобритании, напомнив, что голосование продлится до 20:00.
На опубликованных кадрах видно, что даже дождь не помешал избирателям прийти на выборы. Как рассказали в российском посольстве, очередь из россиян растянулась почти на километр. Однако все собравшиеся терпеливо ждали, несмотря на непогоду.
"На 14:00 (17:00 по Москве) проголосовало порядка тысячи человек. Окончательные итоги будут подводиться ночью", — отметил посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин.
Аналогичная ситуация сложилась и в других странах, где наблюдались огромные очереди из желающих поучаствовать в президентских выборах РФ: Турция, Армения, Таиланд, Бельгия, Эстония. По мнению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, давление Запада сплотило наших соотечественников, которые решили проявить активность в текущем избирательном процессе. Первые итоги выборов появятся после 21:00 (по Москве).