"Реальность не совпадает": Иностранные наблюдатели уличили Запад в ложном представлении выборов в РФ
РИАН: Наблюдатели из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи по поводу выборов РФ
Иностранные наблюдатели из Соединённых Штатов и ЮАР не нашли нарушений на выборах президента России в Херсонской области. Об этом сообщает РИА "Новости".
В частности, профессор кафедры международных прав человека юридического факультета Питтсбургского университета американский наблюдатель Дэниэль Мартин Ковалик рассказал, что не считает Херсонскую область "оккупированной" территорией.
"Не соответствует тому, что так или иначе говорит Запад. Люди выглядят счастливыми при всех их нынешних сложностях и обстоятельствах. Блокпостов не так уж много. Всё это противоречит тому, что нам говорят [в западных СМИ]. Кроме того, нам говорили, что людей здесь заставляют голосовать. Я ничего подобного здесь не видел и от местных жителей не слышал", — указал американский наблюдатель.
Иностранные наблюдатели в первый день выборов, 15 марта, посетили три избирательных участка. Они отметили, что организация выборного процесса проходит на высоком уровне: используются прозрачные урны для бюллетеней, закрытые кабинки для тайного голосования. Наблюдатели также уточнили, что разница между реальным положением дел на Херсонщине и тем, что показывают на Западе, кардинально отличается.
Сооснователь движения "За панафриканизм" политолог из ЮАР Пассека Фарумеле высказал аналогичное мнение: в Херсонской области реальность сильно не совпадает с тем, как её представляют на Западе. Фарумеле добавил, что у людей случился бы разрыв шаблона, если бы они "вырвались за пределы того медиапространства".
Напомним, 16 марта проходит второй день трёхдневного голосования на выборах президента России. Всего в избирательных бюллетенях числятся четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Первые результаты выборов появятся 17 марта после 21:00. Явка уже превысила 50%. Life.ru рассказывал, что американский наблюдатель Ковалик, приехав в Херсонскую область удивился, как активно жители этого региона голосуют на выборах.
ТАСС / Александр Полегенько