Иностранные наблюдатели из Соединённых Штатов и ЮАР не нашли нарушений на выборах президента России в Херсонской области. Об этом сообщает РИА "Новости".

В частности, профессор кафедры международных прав человека юридического факультета Питтсбургского университета американский наблюдатель Дэниэль Мартин Ковалик рассказал, что не считает Херсонскую область "оккупированной" территорией.

"Не соответствует тому, что так или иначе говорит Запад. Люди выглядят счастливыми при всех их нынешних сложностях и обстоятельствах. Блокпостов не так уж много. Всё это противоречит тому, что нам говорят [в западных СМИ]. Кроме того, нам говорили, что людей здесь заставляют голосовать. Я ничего подобного здесь не видел и от местных жителей не слышал", — указал американский наблюдатель.

Иностранные наблюдатели в первый день выборов, 15 марта, посетили три избирательных участка. Они отметили, что организация выборного процесса проходит на высоком уровне: используются прозрачные урны для бюллетеней, закрытые кабинки для тайного голосования. Наблюдатели также уточнили, что разница между реальным положением дел на Херсонщине и тем, что показывают на Западе, кардинально отличается.