"Люди в 7 утра пришли голосовать": Наблюдатель из США удивился активности избирателей в Херсонской области
Наблюдатель из США Ковалик отметил прозрачность голосования в Херсонской области
В Херсонской области на выборах президента России работают международные наблюдатели. Гражданин США Дэниель Мартин Ковалик рассказал, как относится к РФ, к новым регионам и о том, как проходит голосование.
Международный наблюдатель из США Ковалик рассказал, как проходят президентские выборы на Херсонщине. Видео © Telegram / Осташко! Важное
"Мы все братья и сёстры, война — это плохо. Я смотрю на русских и на украинцев и не вижу в них разницы. Русские говорят на украинском, а уроженцы Украины говорят на русском. Большая трагедия то, что сейчас происходит", — подчеркнул Ковалик.
Кроме того, наблюдатель очень удивился, что многие жители Херсонской области уже в семь утра пошли голосовать, хотя участки открывались только в 8:00. По словам гражданина США, на том участке, где он присутствовал, всё было прозрачно. Ковалик подчеркнул, что ему нравится, как проходит процесс голосования, и он уже успел пообщаться с жителями региона.
По словам американца, Запад не понимает того, что люди в Харькове и других регионах хотят вернуться в Россию, особенно на фоне того, что здесь происходит.
Напомним, 15 марта стартовали выборы президента России. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательные участки по всей стране идут целые многодетные семьи и политики, в том числе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Также уже проголосовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов. В ЦИК сообщили, что явка на выборы на 14:00 по московскому времени составила 8,95%.
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