"Люди в 7 утра пришли голосовать": Наблюдатель из США удивился активности избирателей в Херсонской области

В Херсонской области на выборах президента России работают международные наблюдатели. Гражданин США Дэниель Мартин Ковалик рассказал, как относится к РФ, к новым регионам и о том, как проходит голосование.

Международный наблюдатель из США Ковалик рассказал, как проходят президентские выборы на Херсонщине. Видео © Telegram / Осташко! Важное

"Мы все братья и сёстры, война — это плохо. Я смотрю на русских и на украинцев и не вижу в них разницы. Русские говорят на украинском, а уроженцы Украины говорят на русском. Большая трагедия то, что сейчас происходит", — подчеркнул Ковалик.

Кроме того, наблюдатель очень удивился, что многие жители Херсонской области уже в семь утра пошли голосовать, хотя участки открывались только в 8:00. По словам гражданина США, на том участке, где он присутствовал, всё было прозрачно. Ковалик подчеркнул, что ему нравится, как проходит процесс голосования, и он уже успел пообщаться с жителями региона.