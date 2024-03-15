ЦИК: Явка на выборы президента России на 14:00 мск составила 8,95%
Выборы президента России. Обложка © Life.ru
Явка на выборы президента России на 14:00 мск в первый день голосования составила 8,95%. Такие данные опубликованы на информационном табло в Центризбиркоме.
"Выборы президента РФ, ход голосования — 8,95%", — сообщается там.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова подчёркивала, что данное число исходит и из данных по досрочному голосованию, которое прошло с 25 февраля по 14 марта.
Как сообщал Life.ru, в пятницу, 15 марта, началось голосование на выборах президента РФ. На должность главы государства претендуют четыре кандидата: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательные участки идут простые граждане, целые многодетные семьи и даже ветераны солидного возраста.