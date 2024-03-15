ЦИК: Явка на выборы президента России на 14:00 мск составила 8,95%

Явка на выборы президента России на 14:00 мск в первый день голосования составила 8,95%. Такие данные опубликованы на информационном табло в Центризбиркоме.

"Выборы президента РФ, ход голосования — 8,95%", — сообщается там.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова подчёркивала, что данное число исходит и из данных по досрочному голосованию, которое прошло с 25 февраля по 14 марта.